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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 آذار 2023

7
MARCH
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير لغوي تعليقاً على تغريدة السفير السعودي «لا يلتقي ساكنان خطّاً في الكلمة الواحدة، وإنما الالتقاءُ يكون لفظاً من أجل الوقوف العارض». وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تتم كتابة لا لفظاً فتنتفي الفرضية بانتفاء موضوعها وتصبح الاستعارة للقياس عليها أضعف من تأدية الغرض.

 


خفايا

قال مصدر نيابي إن الفريق المناوئ للمقاومة عاجز عن تجميع أكثر من 35 نائباً لتعطيل النصاب وإن التعطيل يحتاج انضمام نواب أحد فريقين الحزب التقدمي الاشتراكي أو التيار الوطني الحر وتأمينه يستدعي التفاهم مع كليهما بالنسبة لمؤيدي ترشيح الوزير سليمان فرنجية إذا بقي للتعطيل مؤيدون.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تمنَّعت سفيرة دولة كبرى عن الخوض في معلومات أن بلادها لا فيتو لديها على مرشح رئاسي محسوب على الفريق المناهض لها..

 


غمز
بات ملف الاتصالات بين حليفين بيد شخصية غير سياسية، في ضوء التصادم خلال اللقاءات مع رئيس التيار الحليف..

 

لغز
يتساءل المواطنون في العاصمة، لماذا لا تلجأ وزارة الاقتصاد إلى فرض تركيب عدادات على أصحاب المولدات الكهربائية، لتفادي دفع فاتورتين مرتفعتين، واحدة لمؤسسة الكهرباء والثانية للمولدات الخاصة!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يقال إنّ مبادرة رئيس أساقفة أبرشية انطلياس انطوان بو نجم للتوفيق بين القيادات المسيحية، جاءت بدفع منه لكنه أخذ مباركة بكركي وغطاءها الكنسي علّه ينجح في محاولته.

 

يتردد أنّ نائباً بارزاً مارس الكثير من الضغوطات في الكواليس لمنع التمديد للواء المتقاعد عباس ابراهيم في المديرية العامة للأمن العام.

 

حدد وزير الأشغال العامة والنقل بدل حضور جلسة لجنة ادارة مرفأ بيروت بمبلغ 3.9 ملايين ليرة وبسقف 8 جلسات شهرياً، ما أثار امتعاض بعض العاملين في المرفأ نتيجة التفاوت بين مخصّصات أعضاء لجنة الادارة والمستخدمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتجاه نقابة العاملين في المرفأ إلى الإضراب المفتوح.

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