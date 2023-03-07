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نداء الوطن: حزب الله قضى على "حظوظ رئيس المرده"... ترشيح فرنجية أتى من "عين التينة" و"حارة حريك" قبل أن يصدر من "بنشعي"... "تعايشوا مع الفراغ"

7
MARCH
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

على قاعدة "مِنَ الحبّ ما قتل" جاءت مجاهرة الثنائي الشيعي بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وعلى قاعدة "قَتَلتَني مرّتين" ربما تكون نتيجة هذا الترشيح بعدما قضى "حزب الله" أول مرّة على حظوظ ترشيح فرنجية في الانتخابات الرئاسية الماضية لصالح ميشال عون، واليوم قضى في المرة الثانية على آماله بأن يحظى بأي تأييد خارجي لترشيحه، لا سيما من المملكة العربية السعودية، بعدما وضعه في خانة واحدة مع "الحوثي" بمجرد تسميته مرشحاً مدعوماً من محور الممانعة للرئاسة اللبنانية.

 

فبمعزل عن الاستهلالية التمهيدية قبل أن يلفظ دعم ترشيح فرنجية بالاسم للرئاسة، لن تخفّف لعبة تدوير التعابير والتنظير في الفارق بين مَن يُرشحه "حزب الله" ومَن يدعم ترشيحه، من وطأة قرار نصرالله إعلان مرشحه الرئاسي على الملأ للمرة الأولى منذ اندلاع المعركة الرئاسية، خصوصاً وأنّ هذا الترشيح، شاء فرنجية أم أبى، أتى من "عين التينة" و"حارة حريك" قبل أن يصدر من "بنشعي"، ما يجعله في الحسابات الداخلية والخارجية رأس حربة "الثنائي" في مواجهة مرشح المعارضة ميشال معوض على المستوى الداخلي، وفي وجه مجموعة الدول الـ5 الساعية إلى بلورة صيغ إنقاذية للأزمة اللبنانية على المستوى الخارجي.

 

وانطلاقاً من تشديد الأمين العام لـ"حزب الله" على كون دعم ترشيح فرنجية ينبثق من قراره "نختار من نريد ونرشّح من نريد ولا نقبل بفيتوات خارجية"، رأت مصادر واسعة الاطلاع في هذا القرار تصميماً من "الثنائي الشيعي" على خوض المعركة الرئاسية بروحية "التحدي لمحاولة فرض فرنجية فرضاً على الخارج بقوة الأمر الواقع وموازين القوى في البلد تحت طائل التهديد بالاستمرار بأجندة التعطيل والاستنزاف حتى يرضخ الحريصون على لبنان في المجتمع الدولي لهذا الخيار"، سيّما وأنّ نصرالله ختم خطابه أمس برسالة بالغة الدلالة توجّه بها إلى من يعنيهم الأمر في الداخل والخارج، مفادها: "تعايشوا مع الفراغ" في حال عدم التجاوب مع طروحات "الثنائي" الرئاسية.

نداء الوطن
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