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وقفة احتجاجية في وسط أنصار احتجاجا على تاجيل جلسة محاكمة قاتلي باسمة عباس وبناتها الثلاثة

6
MARCH
2023
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نفذ اهالي بلدة انصار الجنوبية وقفة احتجاجية مساء اليوم في وسط البلدة، احتجاجا على تاجيل جلسة محاكمة حسين جميل فياض، والسوري حسين الغنوشي، اللذين اقدما على القيام بجريمة قتل باسمة عباس وبناتها الثلاثة ريما وتالا ومنال وهم عائلة مختار بلدة انصار زكريا صفاوي في آذار الماضي.

وشارك في الوقفة رئيس البلدية صلاح عاصي ومخاتير البلدة.

ورفعت في الوقفة صور للمغدورات الاربع ولافتات كتب على بعضها "كرمال ما يضيع الحق ، الاعدام للمجرمين" و "الاعدام للمجرمين" و" محامي السفاح مجرم" ورددوا هتافات تدين ماحصل في جلسة المحاكمة اليوم في بيروت وتحيز القاضي للمجرمين تحت ذريعة احالتهم الى طبيب نفساني,

والقى والد العائلة المغدورة المختار زكريا صفاوي كلمة دعا فيها القضاء الى تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين مطالبا بتنحي القاضي عن القضية لانحيازه الفاضح واسف لتأجيل الجلسة تحت حجة تحويل المتهم الى طبيب نفسي.

بدوره دعا رئيس البلدية الى الحكم بعدل بالقضية والقصاص من المجرمين مطالبا القضاء والدولة باحقاق الحق ومحاسبة المجرمين ليكونوا عبرة لكل مجرم وخوفا من ان ياخذ كل انسان حقه بيده وتسود شريعة الغاب، وابعاد الفتنة والمشاكل عن البلدة.

كما والقت امل عباس كلمة باسم عائلة المغدورات طالبت فيها باعدام قتلة امها وشقيقاتها فورا.

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