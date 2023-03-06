مديرية حماية المستهلك مستمرة بجولاتها الرقابية..وختم سوبرماركت بالشمع الأحمر في صيدا!

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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وختمت بالشمع الأحمر سوبرماركت في صيدا بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بسبب عدم الإلتزام بهوامش الربح. كما جال المراقبون في محافظة النبطية على عدد من السوبرماركات والمحال التجارية للاطلاع على آلية إعلان الأسعار بالدولار والكشف عليها ومقارنتها بفواتير الشراء لإحتساب نسب الأرباح والتأكد من وضع شاشات تُظهر سعر صرف الدولار للمستهلك. وفي هذا الإطار، أقفلوا إحدى السوبرماركات في بلدة كفرتبنيت حتى ينتهي صاحبها من تسعير كل البضائع بالدولار تحت طائلة تسطير محضر وتشميع السوبرماركت في حال الإستمرار بالمخالفة. وتابعت المديرية جولاتها على المولدات الكهربائية الخاصة في الشمال حيث نظّم المراقبون محاضر ضبط بحق عدد من اصحابها لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه. وفي هذا الاطار، أكدت الوزارة أنه رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، مستمرة بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص.