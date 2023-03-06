living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتاب من وزير المال إلى تجمع الشركات المستوردة للنفط…هذا ما جاء فيه!

6
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل كتابًا إلى تجمع الشركات المستوردة للنفط حول تسديد جزء من الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات نقدًا، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها هؤلاء المكلفون الخاضعون لهذه الضريبة.

وجاء في الكتاب: “بما أن الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي فيما يخص المحروقات الخاضعة لهذه الضريبة يتم تحصيلها نقدًا.

وإستكمالًا للإجراءات المتخذة بغية تحسين إدارة السيولة لتعزيز الإستقرار المالي والنقدي تقرر ما يلي:

أولًا: تستوفى جميع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات على الشكل التالي:
– 75 في المائة نقدًا بالليرة اللبنانية (كحد أدنى).
– 25 في المائة بموجب شك أو تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد أقصى).

ثانيًا: إلى المكلفين المعنيين بهذا القرار إستمرار تسديد الرسوم والضرائب بما فيهم الضريبة على القيمة المضافة،من خلال مصارفهم بدون أي تغيير بالآلية المعتمدة حاليًا، بإستثناء إيداع 75 في المائة من قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة نقدًا لدى مصارفهم.

وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدًا، وتقوم بالتحويل إلكترونيًا للجزء الآخر أي الـ25 في المائة المتبقية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقًا للآلية المعتمدة حاليًا.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار إبتداءً من 7 اذار 2023”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout