"اللاعب الأجنبي الذي انضمّ إلى المنتخب الوطني" على طاولة أبي رميا وكلّاس

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ناقش رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في لقاء في الوزارة، كيفية مواكبة اتحاد كرة السلة لايجاد حل يحترم الاصول الدستورية لمشاركة اللاعب الاجنبي الذي قرر الاتحاد انضمامه الى المنتخب الوطني الذي سيمثل لبنان في بطولة العالم في تموز المقبل.

وتطرق اللقاء الى وضع المنشآت الرياضية بعد الجولة التي قام بها اعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية على كل المنشآت وكيفية تفعيلها وتطوير عملها.

وعرض ابي رميا للتوجه الموجود لدى لجنة الشباب والرياضة بموضوع مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي نحو رفعه الى لجنة تحقيق برلمانية، وأطلعه على جدول اعمال جلسة اللجنة الخميس المقبل ودعاه للمشاركة فيها.