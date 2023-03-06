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"طفلة محتجزة في مستشفى السلام".. والأخيرة توضّح!

6
MARCH
2023
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صدر عن إدارة مستشفى السلام للراهبات الانطونيات في القبيات البيان التالي:

“بعد التضليل واللغط اللذين حصلا في شأن قضية الطفلة التي قيل إنها محتجزة في مستشفى سيدة السلام في القبيات، وتبياناً للحقيقة، ومنعاً لتشويه السمعة، يهمّ إدارة المستشفى التابعة للراهبات الانطونيات أن توضح التالي:

بتاريخ 27/1/2023 حضرت من بيروت السيدة امال احمد جمعة وهي سورية الجنسية وحامل في شهرها السابع إلى المستشفى، بعد مرورها على مستشفيات عدة لم تستقبلها، وكانت برفقة المدعو محمد علي الطبشة، تم إدخالها إلى المستشفى وتوليدها بحالة طارئة وكانت الولادة مبكرة ما اضطر المستشفى الى وضع الطفلة في الحاضنة، وقد تلقّت كل العلاجات اللازمة التي ساعدتها في البقاء على قيد الحياة، وهي لا تزال بحاجة الى الحاضنة حتى تاريخه.

وتؤكد إدارة المستشفى أن الطفلة ليست محتجزة وأن الخطر على حياتها قائم إذا ما تم إخراجها قبل استكمال العلاج، وأن المشكلة تكمن في ان السيد الطبشة وهو غير مسجّل في قوائم النازحين كما كان يدعي لتغطية التكاليف على حساب الجهات المانحة، كما أن زواجه غير مسجّل، وهو لم يُحضِر أي إخراج قيد لبناني حتى اليوم. ولم يسدد الطبشة أي من التكاليف المتوجبة عليه ولم يبذل أي جهد للتفاهم مع الادارة التي تبدي كل استعداد للمساعدة من باب رسالتها الانسانية.

وان ادارة المستشفى إذ تربأ بالاستعراض الذي قام به الطبشة، تضع الموضوع بتصرف وزارة الصحة التي يعود لها التدقيق بصحة اجراءات المستشفى والخيارات السليمة التي اتخذتها وضحد افتراءات اشخاص غير معنيين بسلامة الطفلة التي تبقي الهم الاساسي للعمل الطبي التي تقوم به ورسالتها الصحيّة-الانسانية.

فاقتضى التوضيح”.

 

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