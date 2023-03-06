عملية نوعية لـ "قوى الأمن الداخلي"

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه، "في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عن عملية نقل كمية كبيرة من المواد المخدّرة من البقاع الى عكار بغية تهريبها إلى الخارج".



وأضاف البيان، "بناء عليه، وبعد مراقبة دقيقة، تم رصد الشاحنة التي تنقل البضائع في بلدة كوشا/قضاء عكار، عندها أطبقت عليها دوريات من هذه المفرزة التي تعرضت على الفور الى إطلاق نار، فقام العناصر بالرد بالمثل، وأوقفت السائق والشخص الذي كان برفقته، على الرغم من محاولتهما الفرار، وهما كل من: خ. ف. (مواليد عام 1985، لبناني)

م. ب. (مواليد عام 1996، سوري)".



وتابع، "وبتفتيش الشاحنة، ضبطت /800/ ألف حبة كبتاغون و/208/ كلغ من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل أكياس من النايلون".

وختم البيان، "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين".