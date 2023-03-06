مولوي يعلن عن عمليتين جديدتين لـ "قوى الأمن الداخلي"

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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي على حسابه عبر "تويتر" أنّ "عمليتان جديدتان لقوى الأمن الداخلي اسفرتا في الأولى عن ضبط ١٦٠،٠٠٠ حبة كبتاغون داخل ماكينة في البقاع كانت معدة للنقل من لبنان الى إحدى الدول الافريقية، وفي الثانية عن ضبط ٨٠٠،٠٠٠ حبة كبتاغون و٢٠٨ كلغ من مادة حشيشة الكيف داخل أكياس من النايلون في شاحنة لنقل البضائع في كوشا - عكار".

وأضاف، "وقد تم في العملية الاولى توقيف السوري ن. ز. الذي اعترف بما نسب اليه، اما في الثانية فقد تم توقيف اللبناني خ.ف. والسوري م.ب. فيما التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين". (في الصّور أعلاه)