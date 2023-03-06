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"زلزال بقوة 10 درجات في اسطنبول بالمستقبل"... باحث يعلّق!

6
MARCH
2023
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كتب الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الاميركية طوني نمر، في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "هناك كلام أن زلزالاً بقوة 10 درجات قد يضرب مدينة اسطنبول في تركيا في المستقبل".

وأوضّح نمر أن "فالق الأناضول الشمالي الذي تتأثر به مدينة اسطنبول هو فالق زلزالي معروف، والجزء من هذا الفالق الذي يمر بمنطقة اسطنبول هو تحت المراقبة منذ فترة طويلة، وهذا ليس بجديد".

وقال: "والأهم من ذلك كلّه أن المقصود بالدرجات ال 10 هو شدّة الزلزال (Intensity) على مقياس مركاللي المعدّل وليس درجة الزلزال (Magnitude) على مقياس ريختر المتداول".

وتابع: "والجدول المرفق (في الصور أعلاه) يبيّن مقارنة بين المقياسين ومعنى تأثيرهما على الناس والممتلكات".

وأردف: بناءً عليه، يكون المقصود لأي زلزال في منطقة اسطنبول في المستقبل هو بقوة حوالي 7 درجات على مقياس ريختر، ولا يمكن لعلم الزلازل أو لأي كان التنبؤ بزمان حصوله.

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