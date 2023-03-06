خاص - ترقّب للمضمون الرئاسي لإطلالة السيد نصرالله

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خاص tayyar.org -



تكتسب الإطلالة التلفزيونية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مساء اليوم، أهمية بالنظر إلى أنها تأتي عقب إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد أشهر من الإنتظار لدواعي حماية هذا الترشيح، على ما ردد الثنائي الشيعي تكرارا.



ولا يخفى أن أطرافا عدة تترقّب مضمون الإطلالة التي سبقت برمجتها كلام بري وتبنّيه ترشيح فرنجية، مع مفارقة لافتة تتمثّل في أن رئيس المردة لم يعلن ترشيحه بعد.



يعود مردّ الترقّب لعدم توافر معطيات حاسمة عمّا سيذهب إليه السيد نصر الله في خصوص هذا الترشيح، لا سيما أن المعلومات تذاربت في ما إذا كان كلام رئيس البرلمان جاء منسّقا مع قيادة الحزب أم أنه أتى بلا تنسيق مسبق.



وترددت معلومات عن أن قيادة الحزب لم تكن حتى ما قبل إعلان بري ترشيح فرنجية قد حسمت المضيّ قدما ورسميا في الأمر.