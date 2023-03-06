عودة إلى التدريس أو إلى الشارع؟

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بعد نحو شهرين من الاضراب، قررت روابط التعليم الرسمي امس العودة إلى التدريس اعتبارًا من اليوم الاثنين واستمرار الإضراب في الدوام المسائي. كذلك اعلن المتعاقدون الثانويون العودة الى التدريس وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر. الا ان مصادر معنية بالملف اكدت لـ”الديار” ان “القسم الاكبر من الاساتذة غير راض على قرار الروابط ولن يلتزم به، وهذا ما سيتجلى اليوم سواء في المدارس او في الشارع، بحيث تمت الدعوة لتجمع الاساتذة الرافضين لقرار العودة اليوم امام وزارة التربية”.

ورأت المصادر ان “الابقاء على الاضراب خلال الدوام المسائي، وهو المخصص لأطفال النازحين السوريين، هدفه مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لتمويل العام الدراسي للتلامذة اللبنانيين والسوريين على حد سواء”.