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انتهت مصادر حكومية الى القول انّ جلسات مالية متواصلة ستُعقد بدءاً من اليوم سعياً الى مجموعة من الإجراءات التي قد قد تشكّل حلحلة متوقعة على غير صعيد، أقلّه في المدى المنظور، مع اعترافها بأنّ “ما يمكن القيام به وما تتخذه الحكومة من إجراءات ضرورية وملحّة ليس سوى محاولة للتقليل من حجم الأضرار الناجمة عن الفوضى السياسية وعجز القوى السياسية عن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر”.

ولفتت المصادر لـ”الجمهورية” الى انّ هذه الحكومة سترعى كل الخطوات التنسيقية التي ستبدأ من اليوم لضبط أعمال التهريب وضبط أعمال سرقة التيار الكهربائي في عدد من مناطق البقاع والشمال والجنوب وأحياء من بيروت، وفق خطة مبرمجة بطريقة سرية غير مُعلن عنها سابقاً لضبط الوضع في مناطق تشكّل ثلث المناطق التي يغذيها إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان من طاقتها، والتي سجلت فيها اعمال اعتداءات على الشبكة بطريقة غير شرعية تؤدي الى هدر إنتاجها.