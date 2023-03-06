قلق من تزايد حالات الانتحار!

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فيما الازمات التي تضرب البلاد في كل قطاعتها ماضية الى مزيد من التصاعد والتفاقم نظراً لانسداد الافق السياسي الذي يطيل عمرها، أبدى مرجع سياسي كبير قلقه من تزايد حالات الانتحار اخيراً، وطلب من مساعديه تفاصيل حول كل حالة لمعرفة ما اذا كان الفقر هو الدافع الوحيد الى الانتحار ام له أسباب أخرى.

على صعيد آخر، استغرب المرجع بحسب “الجمهورية” كيف أن الحكومة لم تبادر الى اتخاذ اي موقف او إجراء حيال “الفخ” الذي نُصب لمواطنَين لبنانيين في رومانيا حيث تم توقيفهما ونقلهما الى الولايات المتحدة، من دون أن يبدر حتى الآن رد فعل من الحكومة اللبنانية التي يجب أن تكون معنية بمصير جميع مواطنيها.