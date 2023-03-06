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الجمهورية: قاووق: لسنا في العام 1982 حتى يأتي رئيس على ظهر دبابة

6
MARCH
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة شحور الجنوبية أن «أولويتنا تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل أن نوقِف الانهيار وننقذ البلد، ولكن أولوية فريق التحدي والمواجهة أخذ البلد إلى مغامرة جديدة للانقلاب على التوازنات السياسية الداخلية»، مضيفاً أنهم «يريدون الإمساك بالبلد ليغيّروا هويته وموقعه ودوره في المنطقة، وليلحقوه بركب التطبيع».

 

وشدد على أن «الرهان على مساعدة خارجية هو رهان على سراب، لأن هناك دولاً إقليمية مع أميركا تضع فيتو على أي مساعدة خارجية للبنان».

 

وأشار إلى أن «جماعة التحدي والمواجهة يريدون انتخاب رئيس منصة للانقضاض على الثوابت الوطنية لتصفية الحسابات السياسية، ولكن موقف «حزب الله» واضح، حيث اننا لسنا في موقف ضعيف ولسنا في العام 1982 حتى يأتي رئيس على ظهر دبابة أو يأتي رئيس بضغط الجوع والأزمة الاقتصادية والاجتماعية».

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