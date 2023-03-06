أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 آذار 2023

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الأخبار: علم وخبر



سفراء يستطلعون تدويل ملف المرفأ

عاد سفراء أجانب إلى استطلاع آراء قيادات لبنانية حول تحويل ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويستند هؤلاء إلى أن التحقيق اللبناني بات بحكم المجمّد، إذ إن قاضي التحقيق طارق البيطار لن يصدر قراره الظني قريباً في انتظار مطالعة النيابة العامة التي لن تقدم مطالعتها بسبب ملاحقتها للبيطار بتهمة اغتصاب الموقع، ما يبقي موعد إصدار القرار الظني مفتوحاً.

«الاشتراكي» يريد توظيفات في السعودية؟

خلال الزيارة الأخيرة للنائبين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور إلى السعودية، طرح الأخير على مسؤولين سعوديين توظيف نحو 1000 لبناني في المملكة، من بينهم 200 من اللبنانيين الدروز. إلا أن النائب الاشتراكي لم يتلقّ أيّ رد بعد من المسؤولين السعوديين الذين تربطه بهم علاقة وثيقة.

لا للرؤوس الحامية

لوحظ أن النواب في تكتل لبنان القوي، سيزار أبي خليل وسليم عون وإدغار طرابلسي، يقدّمون مقاربة أكثر هدوءاً وعقلانية في ما يتعلق بالعلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، رافضين مسايرة المنطق الشعبوي وبعض الرؤوس الحامية.



الإنماء لا يوحّد

خلافاً لبقية المناطق، تشهد مدينة طرابلس «سوء تنسيق» تاماً بين نوابها المنقسمين سياسياً (3 من 8 آذار، و2 لأشرف ريفي والقوات اللبنانية وثلاثة مستقلين) حتى في ما يتعلق بالقضايا الإنمائية التي تهمّ كل أهالي المدينة.



المستشار المدان

عاد ضابط في الأمن العام بعد محاكمته وإدانته بتهمة قبض رشى لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، إلى عمله إلى المديريّة كمستشار بالتعاقد مكلف بنقل البريد بين المدير ووزير الداخلية، علماً أن الضابط المذكور من المقرّبين من الرئيس سعد الحريري.

رؤساء بلديات انتحاريون

يؤكد عدد كبير من رؤساء المجالس البلدية أنهم لن يترشحوا مجدداً في حال إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 31 أيار المقبل، بعدما باتت صناديق البلديات مفلسة وبالكاد تكفي لدفع رواتب الموظفين والعمال، ويُنقل عن بعض رؤساء البلديات الكبرى أن «الانتحاري وحده من يطمح إلى الترشح في ظل الأوضاع الحالية».

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يعتقد دبلوماسي أوروبي أن مصدر صناعة السياسة في العالم هو الحرب في أوكرانيا وأن الغلبة الروسية فيها باتت محسومة، وما يجري محاولات لتأخير ظهور النصر الحاسم منعاً لتداعيات كارثية على الغرب، ريثما يتم ترتيب كيفية احتواء التداعيات ومن ضمنها تسارع التسويات في ملفات النزاع الأخرى.





خفايا

يدعو سياسي مخضرم إلى الإجابة عن سؤال حول أسباب ما يبدو واضحاً من قلق متزايد لخصوم المقاومة حول الخيارات الرئاسية مقابل ثقة متصاعدة لدى حلفائها، ومدى صلة ذلك بنجاح معادلة السيد حسن نصرالله بوضع خيار الحرب على كيان الاحتلال على الطاولة مجدداً ونجاحه بتحييد زخم الضغط الأميركي.



اللواء: أسرار

همس

ما زالت شخصية بارزة يُتداول اسمها في البورصة الرئاسية تُصرّ على عدم تشكيل «فريق عمل» على إعتبار أن الخوض في الغمار الرئاسي لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد!

لغز

توقعت تقارير أميركية مستقبلاً مظلماً للقطاع المصرفي اللبناني إذا لم يُبادر أصحاب المصارف إلى ضخ الأموال اللازمة لإعادة تعويم مؤسساتهم وإستعادة ثقة المودعين والمؤسسات المصرفية الخارجية!

نداء الوطن: خفايا

ذكرت مصادر مطلعة أنّ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية طلب من «حزب الله» مهلة شهر إضافية يأمل خلالها في تأمين عدد كافٍ لانتخابه.

عقد منذ فترة قصيرة اجتماع بين مرجعية روحية ومسؤولين دبلوماسيين أوروبيين تناول البحث الملف الرئاسي لكن النتيجة كانت سلبية من ناحية صعوبة تحقيق الخرق.

نتيجة الأزمة الاقتصادية، أجرى عدد من المدارس الخاصة دراسة اتُخذ على أثرها قرار بإقفال عدد من المدارس مطلع العام المقبل، لكن الأخطر هو أنّ هناك إرساليات موجودة منذ ما قبل لبنان الكبير، تدرس خيار إقفال عدد كبير من فروعها للإبقاء على وجود رمزي لها.