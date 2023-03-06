عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 آذار 2023

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الأخبار: رجال في الظل

إعلان الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم

واشنطن تعرقل الانفتاح العربي: لا نريد لحرب سوريا أن تنتهي

الديار: إحتدام الكباش بين فرنجية وقائد الجيش يُحيي حظوظ مُرشح ثالث

معراب غير مُتحمّسة لحراك بكركي: الأزمة وطنيّة لا فرديّة

إنقسام بين أساتذة «الرسمي»... قسم في الشارع وقسم في المدارس



البناء: القوات الروسيّة تحسم سيطرتها على باخموت… والغرب يستعدّ لمرحلة الهزيمة الاستراتيجية/ كيف انقلب الميزان فجأة بين دعوة داعمي معوّض إلى عدم التعطيل إلى التهديد بالتعطيل؟/بكركي لاجتماع النواب المسيحيين… وباريس لتشاور خماسي… واليوم يتحدّث السيد محلياً وإقليمياً /



النهار: "قواعد الاشتباك" الجديدة: منازلة مفتوحة بالنصاب

الجمهورية: إستعصاء رئاسي... داخلي وخارجي



نداء الوطن: سلامة يخوّف "حزب الله" من الاتفاق مع صندوق النقد!

خطة "الثنائي": "حرق" قائد الجيش و"رشوة" باسيل... فانتخاب فرنجية!



اللواء: «أسبوع الاختبارات» في العودة إلى المدارس وحماية التيار الكهربائي

«لعب رئاسي» على المكشوف.. دار الفتوى لالتزام الطائف وبكركي للخروج من معادلتَي الممانعة والسيادة



l'orient le jour: Joseph Aoun face à la « jurisprudence » de Berry