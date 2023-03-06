عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 آذار 2023

الأخبار: رجال في الظل
إعلان الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم
واشنطن تعرقل الانفتاح العربي: لا نريد لحرب سوريا أن تنتهي
الديار: إحتدام الكباش بين فرنجية وقائد الجيش يُحيي حظوظ مُرشح ثالث
معراب غير مُتحمّسة لحراك بكركي: الأزمة وطنيّة لا فرديّة
إنقسام بين أساتذة «الرسمي»... قسم في الشارع وقسم في المدارس
البناء: القوات الروسيّة تحسم سيطرتها على باخموت… والغرب يستعدّ لمرحلة الهزيمة الاستراتيجية/ كيف انقلب الميزان فجأة بين دعوة داعمي معوّض إلى عدم التعطيل إلى التهديد بالتعطيل؟/بكركي لاجتماع النواب المسيحيين… وباريس لتشاور خماسي… واليوم يتحدّث السيد محلياً وإقليمياً /
النهار: "قواعد الاشتباك" الجديدة: منازلة مفتوحة بالنصاب
الجمهورية: إستعصاء رئاسي... داخلي وخارجي
نداء الوطن: سلامة يخوّف "حزب الله" من الاتفاق مع صندوق النقد!
خطة "الثنائي": "حرق" قائد الجيش و"رشوة" باسيل... فانتخاب فرنجية!
اللواء: «أسبوع الاختبارات» في العودة إلى المدارس وحماية التيار الكهربائي
«لعب رئاسي» على المكشوف.. دار الفتوى لالتزام الطائف وبكركي للخروج من معادلتَي الممانعة والسيادة
l'orient le jour: Joseph Aoun face à la « jurisprudence » de Berry