الديار: إحتدام الكباش بين فرنجية وقائد الجيش يُحيي حظوظ مُرشح ثالث

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

صحيح أن السجال الحاد الذي طبع نهاية الاسبوع الماضي على خلفية كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري الرئاسي تراجعت حدته في الساعات الماضية، الا انه وكما بات مؤكدا فستكون له ارتداداته في الايام والاسابيع المقبلة.



اذ تؤكد مصادر معنية بالملف ان كل القوى باتت على قناعة بوجوب وضع حد للازمة الرئاسية، كحد أقصى مطلع الصيف المقبل، وتشير المصادر الى ان «ما قبل كلام بري لن يكون كما بعده، فخروجه لاعلان ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وقطع الطريق على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون من خلال الاعلان عن تعذر اجراء تعديل دستوري يسمح بانتخابه، من شأنه بعد ان حرك المياه الرئاسية الراكدة، ان يسرع عملية استبعاد اسماء لمصلحة اخرى. علما ان المؤشرات باتت توحي بانه ومع احتدام كباش قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ومحاولة تصوير كل منهما مرشحا لمحور او فريق معين بوجه الآخر، عادت وارتفعت حظوظ مرشح ثالث، ما دفع عددا من المرجعيات الى تعديل اللوائح التي كانت قد أعدتها لمرشحيها».