درغام لـ "الأحد مع ماريو": حتى الآن لا يمكن للتيار ان يصوت لفرنجية

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قرأ النائب أسعد درغام بعظة البطريرك بشارة الراعي اليوم "أهمية الوصول الى توافق، وواضح ان الثنائي الشيعي متمسك بفرنجية والقوات وحلفاؤها متمسكون بمعوض ولم يعد يجب ان نكابر ويجب ان نتحاور".

وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI "ان لم يجلس القوات والتيار على مستوى قيادي للتحاور في ملف الرئاسة لا يمكن ان ينجح الحوار".

واضاف "الفريق الشيعي يملك حق الفيتو ويمكن الاتيان برئيس عبر احراجه باتفاق مسيحي اي برئيس يتفق عليه المسيحيون".

وجزم ان " لا احد يمكنه ان يفرض علينا كتيار التصويت لاسم معين وحتى الان لا يمكن للتيار ان يصوت لفرنجية".

واعتبر ان " الاشتراكي والنواب السنة ان وصلهم من السعودية رسالة "قبة باط" باتجاه فرنجية لن تستطيع القوات تعطيل النصاب".