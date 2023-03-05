ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟...بعد ورود خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور

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تم التداول بخبر عن وجود أصوات غريبة مصدرها الصخور في منطقة حرار، والاشارة إلى اقتراب حدوث زلزال في المنطقة، ما ساد الرعب والهلع بين الاهالي.

وفي هذا السياق، تحققت الـLBCI من الموضوع وتبين أن الامر غير صحيح، كما أن مجموعة درب عكار أفادت عبر حسابها على فايسبوك بالقول: "لا شيء في وادي جهنم ومحيطه، لا أصوات صخور ولا تحضير لزلزال قادم. مجموعة من المُتحمسين نشروا خبراً دون التثبت منه وبدأت وسائل التواصل وبعض الوسائل الاعلامية بتناقله دون تكليف نفسها عناء السؤال، فقط لمجرد السبق الاعلامي والحصول على مزيد من الاعجابات. ان اثارة الهلع لدى الناس بهذا الشكل امرٌ معيب ومخزي خاصة لما تسبب به من مفاعيل سلبية لا تنفع معها تبريرات او اعتذارات".