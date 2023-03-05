"عقبة" أمام تجنيس سبيلمان... أبي رميا يكشف التفاصيل

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أشار النائب سيمون ابي رميا في ملف تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان الى أن هنالك مشكلة دستورية تعترض عملية تجنيس سبيلمان بسبب الفراغ الرئاسي وارتباط ملف التجنيس مباشرة بصلاحيات رئاسة الجمهورية ولا يمكن نقلها الى مجلس الوزراء مجتمعَا، لافتا

الى ان لجنة الشباب والرياضة النيابية ترحب بفكرة انضمام سبيلمان لصفوف المنتخب الوطني لما لها من تأثيرات ايجابية على كرة السلة اللبنانية وقيم مضافة على تاريخ الرياضة في لبنان لا سيما على ابواب مشاركة المنتخب في مباريات كأس العالم.

وأعلن ابي رميا انه سيتم التواصل مع المعنيين على المستويين الدستوري والوزاري لمحاولة ايجاد حل آخر لهذه المسألة لأنه لا يمكن لمجلس الوزراء اقرار ذلك وتشكيل سابقة دستورية.

ولفت ابي رميا الى ان لجنة الشباب والرياضة ستناقش الموضوع في جلستها المقبلة بعد الاطلاع على الملف ببعديه الرياضي والدستوري، مع العلم ان اعضاء اللجنة متفقون على ضرورة تجنيس سبيلمان الا أن المعضلة الجدلية تبقى في صلاحيات رئاسة الجمهورية وحكومة لم تحصل على الثقة النيابية كونها تشكلت قبل الانتخابات النيابية.