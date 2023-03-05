العودة الى التدريس غدا

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أعلن المتعاقدون الثانويون في بيان، العودة الى التدريس يوم غد الاثنين في الخامس من آذار، وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر، "فتعليم أولادنا ورزق عائلاتنا هما الكرامة بحد ذاتها، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي خسر فيها المتعاقد مستحقات 3 أشهر ووقع على عاتقه وحده دفع فواتير الاضراب".

وأضاف: "لو أن أساتذة الملاك يعانون ما نعانيه من حرمانهم رواتبهم عند الاضراب لما أضربوا لحظة واحدة ونقطة على السطر. فالكرامة لا تتجزأ، ويبدأ قبل كل شيء بالتضحيات الجسام التي حملها ويتحملها على مضض جميع المتعاقدين".