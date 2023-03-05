خاص - بري يلتقي السعوديين قريبا؟

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خاص tayyar.org -

يتوقّع قريبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءً سيجمعه بوفد أو مبعوث سعودي، سيحضر فيه الملف الرئاسي إلى جانب مسائل أخرى تهمّ البلدين.



وتسرَّب أن نائبا وسطيا يشارك في التحضيرات الممهّدة لهذا اللقاء.



ورأى مصدر سياسي أن بري يرمي الى الخوض في حوار معمق مع الرياض في الشأن الرئاسي، لا أن يكتفي بما يصله بالتواتر عن موقفها من ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.



وكان المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل قد التقى قبل نحو شهر بسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري. وتردد أن لقاء ثانيا جمعهما قبل أيام.