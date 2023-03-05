ما الجديد حول الحفرة في البقاع؟

A + A -

تفقد النائب انطوان حبشي موقع "الهوة" التي تكونت بفعل الطبيعة في خراج المنطقة الممتدة بين بلدات بشوات وريحا وبرقا في منطقة دير الأحمر.

وجال برفقة وفد علمي وفني ضم, "أمين سر غرفة إدارة الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل المهندس جهاد حيدر، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس، الخبير الجيولوجي أمين شعبان، ورئيس بلدية بشوات حميد كيروز".

وإطلع الوفد ميدانيا على "موقع الحفرة التي يبلغ محيطها ما بين 8 و10 أمتار، وعمقها المؤكد يتجاوز ال 12 مترا، وتحديد العمق بدقة يحتاج إلى جهاز سبر لغور الحفرة".

وسوف يصدر التقرير الفني عن "المجلس الوطني للبحوث العلمية" خلال اليومين المقبلين، والذي سيتضمن التصور العلمي لأسباب إنهيار التربة وتشكل الحفرة، وسيحسم الجدل القائم في قرى المنطقة، منذ إكتشافها، حول علاقة الزلازل والهزات الأرضية وتردداتها بالهوة، أم أنها عبارة عن ظاهرة طبيعية ساهمت نوعية التربة والفراغات بين طبقاتها وذوبان الثلوج والإرتجاجات والمياه الجوفية في حدوث هذه الفجوة العميقة.