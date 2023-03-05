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عناوين الصحف ليوم الأحد 5 آذار 2023

5
MARCH
2023
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 الديار: لقاء خماسي وزاري في باريس يسبق حسم الاستحقاق الرئاسي في ايار؟

السباق الى بعبدا يدخل معركة النصاب وبري يفتح الابواب للمنافسة
السفيرة الاميركية في جولتها الثانية: انتخبوا رئيس جمهوريتكم ولا مشكلة لدينا

 

 

 


النهار: هل يلتحق نصرالله ببرّي ويرشّح فرنجية؟ "القوات"والكتائب: الاتجاه حاسم لإسقاط النصاب

 

 

 



الأنباء الكويتية: ريفي يعلن انضمام «تجدد» إلى تكتل الجمهورية القوية في رفض مرشح «الممانعة»..ورعد يتحدث عن معارك ما قبل «الفتح»!
بيان «الخارجية الفرنسية» يحرك السواكن الرئاسية فهل يدعو بري لجلسة انتخاب قبل رمضان؟

 

 

 



الشرق الأوسط: «الشرعي الإسلامي» يدعو لتفاهم يؤدي إلى انتخاب الرئيس اللبناني
«الاشتراكي» يتحدث عن «أنانيات شخصية» تمنع الاتفاق على مرشح

 

 



الوطن السورية: قوافل المساعدات تواصل تدفقها والصين تعلن عن شحنات لبيوت جاهزة … سويسرا تخفف بعض عقوباتها و«المركزي» يبحث إعادة تفعيل نظام «سويفت»

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