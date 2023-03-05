سامي الجميّل: سنعطل أي جلسة مدبرة لإيصال مرشح حزب الله... والفيتو على فرنجية داخلي... وهذا ما نرفضه رفضًا قاطعًا

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

سجل موقف بارز لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر فيه أن "الرئيس بري لم يعد رئيس مجلس حيادياً بل اصبح فريقاً سياسياً يفتح المجلس وفق ما يناسب فريقه.

وقال "إن الثنائي أمل وحزب الله افتتح معركته لكنهم لم يصلوا بعد إلى أكثرية 65 صوتاً لفرنجية وإلا لكان بري دعا إلى جلسة بما أن من سيعطلون النصاب لم يصلوا بعد إلى ثلث أعضاء المجلس" .

وأكد الجميل "أننا سنعطل أي جلسة مدبرة لإيصال مرشح حزب الله موضحاً أن الفيتو على فرنجية داخلي.

وكشف الجميل أن بعض الديبلوماسيين الذين يحاولون إيجاد حلول مهما كان الثمن طرحوا علينا فكرة رئيس جمهورية تابع للثامن من آذار مقابل رئيس حكومة يرضي العرب والغرب لكننا رفضناها رفضاً قاطعاً لأنها غير منطقية وهو طرح يرضي فريق حزب الله".