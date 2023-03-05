جعجع: لا ينتظر أحد أن نكون أغبياء فنقبل بأن يعطلوا حينما يشاؤون...وبعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم يطلبوا منا تسهيل وصوله

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في موقف جديد لقوى المعارضة أعرب أمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن عدم تفاجئه بتبني الرئيس نبيه بري ترشيح رئيس "تيار المردة"، مؤكدًا أنه "كان على علم منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية من ستة أشهر، بأن المرشح الجدي والفعلي لحزب الله وبري وحلفائهما هو سليمان فرنجية".

وقال في حديث لـ "الاندبندنت" عربية "انطلاقاً من ذلك كانت ردة فعلنا برفض الدعوات إلى الحوار المصطنعة، على خلفية أنها ستكون مضيعة للوقت طالما الفريق الآخر متمسك بمرشحه، وأكبر دليل هو ما صدر عن الرئيس بري".

وشدد على أن "المعطل الفعلي للاستحقاق الرئاسي هو رفض حزب الله لرئيس فعلي جدي للبنان".

وعن موقفه المتقدم في سياق تعطيل جلسات الانتخاب، لفت جعجع إلى أن لا علاقة لهذا الموقف بأي تطورات أو معطيات جديدة في شأن احتمال وصول رئيس تيار المردة، مذكراً بأنه "حتى الأمس القريب كنا لا نزال نطالب بالتقيد في الأصول الدستورية وبعقد جلسات انتخاب مفتوحة، وكنا مستعدين لتقبل نتائجها حتى لو فاز مرشحهم، لكن بعد مرور خمسة أشهر على الشغور الرئاسي، وبعدما قرروا تغيير شروط اللعبة الديموقراطية وتعطيل الدستور بانتظار توقيتهم المناسب، فهذا ما نرفضه تماماً باعتبار أن "الآدمية شيء والاستقامة شيء أما الغشم فشيء آخر"، ولا ينتظر أحد أن نكون أغبياء فنقبل بأن يعطلوا حينما يشاؤون، ويأتون في غفلة من الزمن، بعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم ليطلبوا منا تسهيل وصوله".

واذ كشف عن تلقيه عروضا للمضي برئيس "تيار المردة"، لم ينف جعجع مراجعته من قبل أكثر من فريق داخلي وخارجي في محاولة "لإقناعي بالقبول بفرنجية لرئاسة الجمهورية، مقابل رئيس حكومة يكون قريباً من المعارضة، الأمر الذي رفضته.