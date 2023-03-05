الأنباء الكويتية: معوض: لن نقبل برئيس يشكل امتدادا لفريق 8 آذار... جعجع: لقد حاولوا إقناعي بفرنجية فرفضت... ريفي: نرفض مرشح "الممانعة"

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الأنباء الكويتية: المرشح الرئاسي ميشال معوض فقد أعلن بعد استقباله السفيرة الاميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية، قوله: يدنا ممدودة، لكن لا مساومة على مطلب الرئيس الإصلاحي السيادي.

وأضاف: لن نقبل برئيس يشكل امتدادا لفريق 8 آذار.

وانضم النائب اللواء أشرف ريفي، مع كتلة «تجدد» الى تكتل الجمهورية القوية. وبعد الاجتماع مع رئيس القوات د. سمير جعجع، قال ريفي: سنقاطع جلسات انتخاب الرئيس متى لاح لنا انه سيكون من الفريق الآخر. وأضاف: لسنا جمعية خيرية، كي نؤمن النصاب للفريق الآخر، ولن نقبل برئيس غير سيادي.

جعجع نقلت عنه جريدة اندبندت عربية القول: لقد حاولوا إقناعي بفرنجية فرفضت لأنه ملتزم بخط لا نقبل به.