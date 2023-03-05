الديار: "التيار": نحن مع المشاركة في الاستحقاق الرئاسي... ولسنا مع منطق قطع الطريق على الغير

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

سألت الـ « الديار» امس مصدرا نيابيا بارزا في التيار الوطني الحر عما اذا كان تكتل لبنان القوي ياخذ موقفا مماثلا لموقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، (المقاطعة والعمل على عدم تامين النصاب لجلسة ينتخب فيها سليمان فرنجية)، فاجاب «لم نبحث في هذا الموضوع، ولكن نحن مع المشاركة في الاستحقاق الرئاسي ولسنا مع تعطيله، ونحن مع كل كتلة او نائب ان يصوت للمرشح الذي يريده، ونحن لسنا مع منطق قطع الطريق على الغير».

وحول مرشح التيار، قال «لم نسم مرشحا معينا حتى الان، ونحن ما زلنا نفتح الابواب من اجل التفاهم مع اي طرف او كتلة على مرشح».