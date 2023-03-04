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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

بعد الفيتوات المتبادلة على المرشحين الأساسيين سليمان فرنجية والعماد جوزيف عون، هدوء حذر على الساحة المحلية، في انتظار انتضاح الصورة الرئاسية بعد التطورات الأخيرة.

غير ان الهدوء المذكور، خرقته مجدداً مواقف تصعيدية للقوات اللبنانية ضد رئيس المردة، جاءت اليوم على لسان كل من سمير وجعجع، اللذين جزما تعطيل النصاب لمنع وصول المرشح المتحالف مع حزب الله، من دون ان يسلم من هجومهما هذه المرة رئيس مجلس النواب، الذي يتصرف على حد تعبيرهما، كرئيس لحركة أمل، ومدير لحملة فرنجية.

غير ان عودة القوات الى التصلب ازاء ترشيح فرنجية، بعد مرحلة من التريث، والتي أتت على وقع ما نسب الى السعودية في لقاء باريس الخماسي من رفض لدعم رئيس المردة، لا يجعلها قادرة على انتاج رئيس، او المشاركة في انتاجه، لسبب بسيط، هو عجز جعجع عن اتخاذ قرار الحوار تحت سقف بكركي، للتوصل إلى تفاهم بين المسيحيين على مرشح او اكثر، ثم العمل لتأمين الدعم الوطني اللازم للفوز.

فموقف جعجع المتعنت ضد الحوار، والمصر على التحريض اليومي ضد التيار الوطني الحر، وضد رئيسه النائب جبران باسيل بالتحديد، لا يخدم وفق اوساط سياسية، الا الفريق الذي يزعم جعجع تزعم المعارضة ضده، اذا يبقي رافضي انتخاب فرنجية مشتتين، وغير قادرين على تقديم تصور مقبول بدل التصور المرفوض.