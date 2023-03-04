قرارٌ من "أساتذة التعليم الثانوي"

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أصدرت لجنة الأقضية في رابطة أساتذة التعليم الثانويّ، بياناً أكدت فيه أنه "لا عودة إلى المدارس قبل تحصيل حقوق المُعلّمين وتصويت الجمعيات العمومية وفق الأصول".



وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنّه "أصبح لزاماً على الجميع تحمُّل المسؤولية الأخلاقية والأدبية إزاء ما يحدث".



وطالبت بـ"إيضاح ذريعة الدَّولة بالعجز عن تمويل التعليم الرسمي".

وأضافت: "أساتذتنا الكرام، إننا إذ ندعوكم للثبات على موقفكم وعدم الإستماع لأبواق التهويل والترهيب من أيّ جهة أتت، ونوجّه التحية الى كل مدير يرفض الخضوع للضغوط والإملاءات التي تحثه على إعادة فتح ثانويته خلافاً للقرار النقابي الذي أفرزته الجمعيات العمومية".