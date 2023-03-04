تدابير سير ومنع مرور على هذا الطريق

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صـدر عـن المديريّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّة مـا يلــــــــــي: “يُقام يوم غدٍ الأحد 5-3-2023، سباق ركض بطول 10 كلم، على الطريق الساحلي الممتد من مرفأ الناقورة وصولاً إلى “مفرق” البيّاضة، بالاتجاهين (ذهاباً وإياباً).

لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيّارات على طول مسار السباق، اعتباراً من الساعة 7:30 ولغاية السّاعة 10:30 صباحاً، وتحويل السّير إلى طرقات فرعيّة مجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام”.