living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نصار عرض مع فتحي واقع القطاع السياحي واختيار كفردبيان عاصمة السياحة العربية الشتوية

4
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الإحتفالية باختيارها عاصمة السياحة العربية 2023 واستكمالًا لجولته في منطقة كفردبيان (فقرا وعيون السيمان)، إستقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار في مكتبه في الوزارة أمين عام المنظمة العربية للسياحة ووزير الطيران المصري الأسبق الأستاذ شريف فتحي، وبحثا خلال اللقاء في واقع القطاع السياحي والمشاريع المستقبلية وفي مقدمتها إختيار منطقة كفردبيان (فقرا وعيون السيمان) “عاصمة السياحة العربية الشتوية” ووضعها على الخريطة السياحية العربية والعالمية.

من جهة ثانية، عرض نصار مع وفد من جمعية إنسان للبيئة والتنمية HEAD مشاريع عدة ضمن مذكرة التفاهم التي سبق ووقعها بين وزارة السياحة والجمعية، ومن أبرزها مشروع طريق النحل وهو طريق سياحي يربط القرى والمواقع كافة في قضاء جبيل التي يوجد فيها تربية النحل وإنتاج العسل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout