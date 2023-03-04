نصار عرض مع فتحي واقع القطاع السياحي واختيار كفردبيان عاصمة السياحة العربية الشتوية

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بعد زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الإحتفالية باختيارها عاصمة السياحة العربية 2023 واستكمالًا لجولته في منطقة كفردبيان (فقرا وعيون السيمان)، إستقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار في مكتبه في الوزارة أمين عام المنظمة العربية للسياحة ووزير الطيران المصري الأسبق الأستاذ شريف فتحي، وبحثا خلال اللقاء في واقع القطاع السياحي والمشاريع المستقبلية وفي مقدمتها إختيار منطقة كفردبيان (فقرا وعيون السيمان) “عاصمة السياحة العربية الشتوية” ووضعها على الخريطة السياحية العربية والعالمية.

من جهة ثانية، عرض نصار مع وفد من جمعية إنسان للبيئة والتنمية HEAD مشاريع عدة ضمن مذكرة التفاهم التي سبق ووقعها بين وزارة السياحة والجمعية، ومن أبرزها مشروع طريق النحل وهو طريق سياحي يربط القرى والمواقع كافة في قضاء جبيل التي يوجد فيها تربية النحل وإنتاج العسل.