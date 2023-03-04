قاما بعمليات نصب وإحتيال… هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغٌ جاء فيه, “في إطار المتابعة المسّتمرة للحدّ من جرائم النصب والاحتيال، وفي سياق التحقيق الذي أجرته مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول ادعاء إحدى المواطنات بحق كل من: ع. ط. (مواليد عام 1957، لبناني), ع. ب. (مواليد عام 1963، لبناني), وبجرم نصب واحتيال، وانتحال صفة”.

وفي التفاصيل، “أقدم الأول على إيهام الضحية انها تحت تأثير السحر، وبغية التخلص منه أرسلها الى الثاني الذي ينتحل صفة رجل دين من الجنسية المغربية ويقيم داخل فندق في محلة طبرجا، حيث قصدته المدعية عدّة مرات، وكان يرتدي لباس رجل دين ويقوم بإشعال البخور وبمسح جسد الضحية بمواد سائلة، وكان يطلب من الأخيرة مبالغ مالية كبيرة بدل اتعاب وثمن المواد التي يستخدمها، وتمكّن من الاستحصال منها على ما يقارب الـ 50.000 دولار أميركيّ”.

وعلى الأثر، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقّب، “توصّلت هذه المفرزة الى تحديد مكان تواجدهما، وألقت القبض عليهما”. وقد ضبطت في منزل (ع. ط.) استمارات تتعلق بتقديم طلبات جنسية الى جمهورية اطلانتس إضافة الى حوالات من إحدى شركات تحويل الأموال تحمل اسم الضحية, كما وعثر بحوزة (ع. ب.) على بطاقات باسمه يستخدمها في عملياته، منها أنّه رئيس سفراء السلام حول العالم، بطاقة صادرة عن منظمة السّلام والازدهار العالمي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنّه ليس طبيباً لدى أحد المستشفيات في لبنان, وفي حين أنكر الثاني انتحاله صفة رجل دين مغربي وبالاستحصال على الأموال من الضحية، على الرغم من وجود إيصالات من إحدى شركات تحويل الأموال تُثبت تقاضيه مبالغ مالية من المدعية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة الكائن في مبنى ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتصال على الرقم: 810170-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.