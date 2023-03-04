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المتفرغون في "اللبنانية" إستنكروا تعرض أمن "سوسييته جنرال" لزميل لهم

4
MARCH
2023
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استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بأشد عبارات الشجب والأستنكار ما تعرض له أستاذ مادة الرياضيات في كلية العلوم الزميل الدكتور حسان مشيك، من "إساءات كلامية وضرب وتعنيف واطلاق نار أدى إلى إصابته إصابة بليغة في فخذه ورضوض في كتفه ووجهه مما استدعى خضوعه لعمليات جراحية ليل أمس، من قبل موظفي أمن بنك "سوسييته جنرال" والذين يشكلون عصابة مسلحة وعلى رأسهم صاحب المصرف الذي حاول بالأمس حرف الحقيقة وتحميل المجني عليه المسؤولية بدلا من أن يسلم العصابة المسلحة ولاسيما مطلق النار وهو موظف في الفرع الى القوى الأمنية".

 

واعتبرت الهيئة "الجرم تعديا على الجامعة اللبنانية وأساتذتها وموظفيها وكأن ما كان ينقص الجامعة إلى جانب الأهمال ومنعها من حقوقها، هو قتل أساتذتها لدفع من بقي منهم إلى الهجرة".

وإذ طالبت القضاء والأجهزة الأمنية ب"التحرك السريع لإيقاف الجناة، وعلى رأسهم رئيس العصابة"، اكدت أن "ما حصل لن تسمح بأن يمر مرور الكرام وسوف تقوم بكل ما يحفظ ما تبقى من كرامة للأستاذ الجامعي في هذا البلد".

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