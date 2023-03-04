رئيس عصابة سرقة سيارات في قبضة قوى الامن

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"نتيجة عمليات الرصد والمتابعة لعمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، تمكن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ وبعملية نوعية في محلة تمنين البقاعية، من توقيف المدعو م. س. (مواليد العام 1979، لبناني)، وضبطت بحوزته سلاحا حربيا، وتم ضبط سيارة نوع "هوندا crv" مسروقة من محلة الجديدة.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه يترأس عصابة لسرقة السيارات، وبإقدامه على سرقة أكثر من /40/ سيارة حديثة الصنع من مناطق مختلفة.

أعيدت السيارة المضبوطة إلى مالكها، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة، بإشراف القضاء المختص".