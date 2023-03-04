رئيس وزراء عربيّ إلى بيروت قريبًا!

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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، خلال الإعلان عن نتائج المحادثات مع المسؤولين العراقيين، أنّ "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سيزور لبنان قريبًا بصفة رسمية".

وأكّد أنَّ, "الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وعد خلال لقائنا به، بتقديم كلّ ما يمكن لتسهيل أمور اللبنانيين".

وقال: "طالبنا رئيس الوزراء العراقي بإعفاء اللبنانيين من رسم تأشيرة الدخول إلى العراق، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

واعتبر أنّ, "العراق ساحة واعدة للاستثمار، وأدركنا خلال زيارتنا العراق أهمية التواصل بين البلدين".

وأمس، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه وزارتي الخارجية والداخلية، باتخاذ إجراءات رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورون العراق".

ولفت إلى أن "القرار جاء بناء على العلاقات الثنائية، وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين علاوة على مبدأ التعامل بالمثل بعد أن قررت الحكومة اللبنانية في وقت سابق رفع سمة الدخول عن العراقيين".