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الأبيض يبحث مع مستوردي مستلزمات القلب وغسيل الكلى في تحصيل المستحقات المالية وضمان عدم انقطاع السوق

4
MARCH
2023
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 اجتمع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، الدكتور فراس الأبيض، مع الشركات المستوردة لمستلزمات غسيل الكلى، ضمن سلسلة لقاءات دورية يعقدها لمتابعة استمرارية توافر المستلزمات في السوق اللبنانية وعدم انقطاعها. 
 
وعرضت الشركات لوزير الصحة الصعوبات التي تواجهها مع كل من مصرف لبنان، والمستشفيات لجهة تحصيلها لمستحقاتها المالية. وتناول البحث رفع اقتراح الى مجلس الوزراء لإعفاء مستلزمات غسيل الكلى من الرسوم الجمركية أسوة بالادوية.
 
كما اجتمع الابيض مع مستوردي المستلزمات الخاصة بأمراض القلب للاطلاع على التحديات التي يواجهونها في هذه المرحلة. وناقش المجتمعون  حلولا مقترحة لضمان عدم انقطاع السوق المحلية من هذه المستلزمات الضرورية لمرضى القلب.
 
وأوضح وزير الصحة للشركات المستوردة لمستلزمات غسيل الكلى وتلك المستوردة لمستلزمات امراض القلب، أن المتابعة قائمة لمعالجة موضوع المستحقات بين المستشفيات والشركات المستوردة من جهة، وكذلك الامور المالية بين مصرف لبنان وهذه الشركات من جهة أخرى.

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