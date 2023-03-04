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30% تراجع في استهلاك البنزين

4
MARCH
2023
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ارتفع سعر صفيحة البنزين منذ بداية هذا العام ولغاية اليوم (صباح 3 آذار) من 696 ألف ليرة إلى 1,439,000 ليرة، أي بارتفاع مقداره 743 ألف ليرة ونسبته 106.7%. وقد أدّى هذا الارتفاع إلى تراجع في المبيع وصلت نسبته إلى 30% وفقاً لعيّنة من أصحاب المحطّات وشركات التوزيع.

واستناداً إلى ما تقدّم، فإنّ متوسّط حجم الاستهلاك اليومي الذي بلغ في العام 2022 نحو 304 آلاف صفيحة في اليوم، قد انخفض إلى نحو 213 ألف صفيحة في اليوم. وهذا ما أدّى إلى تراجع في حركة السير خارج أوقات الذّروة، كما سيؤدّي إلى تراجع في أرباح المحطّات، وبالتالي إقفال عدد منها (يبلغ عدد المحطّات، حاليّاً، نحو 3200 محطّة).

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