عناوين الصحف ليوم السبت 4 آذار 2023

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الأخبار

ـ تطيير الانتخابات | بيروت: تقسيم أم مناصفة؟

ـ فيتو مسيحي على فرنجية مقابل فيتو شيعي على عون: انطلاق المبارزة الرئاسية داخلياً وخارجياً

ـ «حماس»: العلاقة مع دمشق عادت إلى طبيعتها

ـ الجامعات الخاصّة تطعن في ضرائب «غير مبرّرة»

البناء

ـ أوكرانيا تعترف بمأزقها العسكريّ… واستمرار اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس

ـ دعوات لملاحقة قيومجيان ورفض اعتذاره المشروط… وحزب الله: يجب اتخاذ إجراءات

ـ جمعية المصارف تعلق إضرابها أسبوعاً بأسبوع لابتزاز الحكومة والقضاء والمودعين

الجمهورية

ـ بري لـ»الجمهورية»: رشّحنا فرشِّحوا ولننتخب

ـ المبادرة لم تأت من فراغ

ـ هل من حدود او مِهَل للنصائح الدولية؟

ـ في القضاء.. تسوية أم تراجع؟

ـ إستدامة السلاح والعداء وتماسك إسرائيل

ـ «فاغنر» تؤكّد أنّ قواتها «تحاصر عملياً» باخموت

اللواء

ـ المصارف تجدِّد الهجوم على الدولة والمودعين: تمديد التعليق أسبوعاً!

ـ المعارضة النيابية لـ«حزب الله» تستجمع نقاط التعطيل.. والعودة إلى المدارس بدءاً من الاثنين

ـ وفد أوروبي يدين اعتداءات المستوطنين في حوارة... والرياض تستنكر التصريحات المطالبة بمَحوها

ـ قائد فاغنر يدعو زيلينسكي لسحب قواته من باخموت