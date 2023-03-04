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عناوين الصحف ليوم السبت 4 آذار 2023

4
MARCH
2023
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الأخبار

ـ تطيير الانتخابات | بيروت: تقسيم أم مناصفة؟
ـ فيتو مسيحي على فرنجية مقابل فيتو شيعي على عون: انطلاق المبارزة الرئاسية داخلياً وخارجياً
ـ «حماس»: العلاقة مع دمشق عادت إلى طبيعتها
ـ الجامعات الخاصّة تطعن في ضرائب «غير مبرّرة»

البناء
ـ أوكرانيا تعترف بمأزقها العسكريّ… واستمرار اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس
ـ دعوات لملاحقة قيومجيان ورفض اعتذاره المشروط… وحزب الله: يجب اتخاذ إجراءات
ـ جمعية المصارف تعلق إضرابها أسبوعاً بأسبوع لابتزاز الحكومة والقضاء والمودعين

الجمهورية
ـ بري لـ»الجمهورية»: رشّحنا فرشِّحوا ولننتخب
ـ المبادرة لم تأت من فراغ
ـ هل من حدود او مِهَل للنصائح الدولية؟
ـ في القضاء.. تسوية أم تراجع؟
ـ إستدامة السلاح والعداء وتماسك إسرائيل
ـ «فاغنر» تؤكّد أنّ قواتها «تحاصر عملياً» باخموت

اللواء
ـ المصارف تجدِّد الهجوم على الدولة والمودعين: تمديد التعليق أسبوعاً!
ـ المعارضة النيابية لـ«حزب الله» تستجمع نقاط التعطيل.. والعودة إلى المدارس بدءاً من الاثنين
ـ وفد أوروبي يدين اعتداءات المستوطنين في حوارة... والرياض تستنكر التصريحات المطالبة بمَحوها
ـ قائد فاغنر يدعو زيلينسكي لسحب قواته من باخموت

 

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