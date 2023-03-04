أسرار الصحف ليوم السبت 4 آذار 2023

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البناء

توقع دبلوماسيّ عربيّ أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تطوراً حاسماً في مسار الحرب اليمنية بعد كلام السيد عبد الملك الحوثي الحاسم لجهة التمسك بشروط التسوية واتهامه واشنطن بالعمل على عرقلتها. ورأى أن الأرجح يبقى تقدم التسوية لأن البديل يعني التهاب ممرات الطاقة الى الغرب.



قالت مصادر سياسية إن الهستيريا السياسية التي مثلتها تصريحات الفريق الداعم لترشيح ميشال معوض والتي وصلت إلى خطاب شخصي بذيء وخطاب طائفي عنصري وتهديد بمقاطعة جلسات الانتخاب بعد اتهام الغير بالتعطيل تعكس حقيقة الأجواء التي وصلت إلى قادة هذا الفريق حول مسار الاستحقاق الرئاسي.

الجمهورية

ـ تتردّد أسماء قديمة - جديدة على لائحة المرشحين للرئاسة، يؤثر أصحابها أن تبقى طي الكتمان، إلا أنّ الإسم المتقدّمّ حالياً يتردّد في المحافل العربية والدولية.

ـ شكا رواد المقاهي في وادي نهر الكلب من فرض مبلغ 350 ألف ليرة مقابل ركن سياراتهم على جانب المقاهي.

ـ مرجع روحي لا ينفك يسأل عن حظوظ مرشح غير مدني لرئاسة الجمهورية.

اللواء



لوحظ تراجع مرجع غير زمني عن نبرة عالية في خطابه، بعد رسائل، نقلت بأن ردوداً من نوع غير متوقع باتت على الطاولة.



يعتقد نائب معارض أن مرشحاً مدعوماً من المعارضة، سقط في كمين نُصب له، ولا ينفعه المضي في لعبة المكاسرة أو الحملات باتجاه خصومه على نحو اتهامي.



تبين لمطلعين أن مواقف مرجع رفيع في إحدى الصحف جاءت في إطار الرد على ما وصفه مواقف استفزازية لرئيس حزب يميني في صحيفة نافذة!