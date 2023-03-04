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حزب الله يشيّع قائدا جهاديا

4
MARCH
2023
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، أمس، أحد قادته الجهاديين، أسد محمود صغير، المعروف بـ«الحاج صالح»، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض الخبيث. وقد نعاه الحزب في بيان ذكر فيه أن صغير «ارتحل بعد صراع مع المرض خاتماً تاريخاً جهادياً كبيراً عرفته ساحات العطاء والتضحية».

الحاج صالح من مواليد عام 1968، التحق بصفوف المقاومة الإسلامية منذ انطلاقتها، وربطته علاقة عميقة بالقائدين عماد مغنية ومصطفى بدر الدين، وكان عمله في الخفاء، وخصوصاً أنّه تولى مسؤوليات عدة في ملفات شديدة الحساسية ضمن الصراع المفتوح بين المقاومة والعدو.
القائد أسد صغير، الذي أدّى أدواراً كبيرةً خلال فترة التسعينيات في العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخلال حرب تموز في عام 2006، تولّى مسؤولية ملفات أمنية متعددة مع بداية الهجمة التكفيرية الإرهابية على سوريا، بالتنسيق مع الدولة السورية.

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