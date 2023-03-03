إقفال نفق سليم سلام السبت والأحد

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صدر عن المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "بهدف تنفيذ أعمال صيانة، ستقوم بلدية بيروت بإقفال نفق سليم سلام (المسلك المتّجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت)، اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 18،00 من تاريخ 04/03/2023. كما وسيتمّ إقفال النفق أيضا (المسلك المؤدي من وسط بيروت في اتجاه المدينة الرياضية) اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 18،00 من تاريخ 05/03/2023. يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية".