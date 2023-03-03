بالفيديو: لن تصدقوا ماذا فعلوا بفتًى أمام le mall في الضبية!

A + A -

نشر ت صفحة "وينية الدولة" على الفايسبوك فيديو مروع عن الفلتان الأمني في لبنان بخبرٍ مفاده :"

أبن ال ١٤ عاما، ألقوا به من علو طابقين في ضبيه!



أقدمت سيارة من نوع ب أم اكس 3 بيضاء اللون ذو زجاج داكن على ملاحقة شاب وفتى يبلغ من العمر الأربعة عشر عام أثناء سيرهما أمام le mall في ضبيه ولدى وصول السيارة بمحاذتهما ترجل منها أربعة شبان وقاموا بضرب الشاب والفتى قبل أن يقوموا وبإجرام قل نظيره برمي الفتى من على الجسر وعلى علو شاهق قبل ان يغادروا على عجل.



اتصل المواطنون بدوريات قوى الامن الداخلي التي استغرقت أكثر من نصف ساعة حتى حضرت الى المكان في حين كان الصليب الاحمر يعمل على معالجة اصابات الفتى.



هذا وقد أصبح لبنان مرتع للعصابات وعمليات الخطف والاعتداءات والخوات في عهد وزير الداخلية الحالي "المولوي" وتعجز القوى الامنية عن حماية المواطنين ومن يلجؤون اليها طلبا للحماية. بينما يحاول الاخرون مغادرة الوطن طلباً للامان لان حياة اولاد اللبنانيين أصبحت.. في خطر. "