الخارجية رحبت قرار مجلس الوزراء العراقي رفع سمة الدخول عن اللبنانيين

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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، ب"قرار مجلس الوزراء العراقي رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي العراقية، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأشارت إلى أن "هذا القرار جاء بعد متابعات حثيثة شارك فيها، إلى جانب سفارة لبنان في بغداد، عدة مسؤولين لبنانيين، آخرهم معالي وزير العمل مصطفى بيرم، مع الإخوة القيادات السياسية العراقية، توجت بتوجيهات دولة الرئيس محمد شياع السوداني".

ولفتت إلى أن "هذا القرار لا يصبح ساري المفعول، إلا بعد تعميمه على المنافذ الحدودية وتلقيها إخطارا رسميا بذلك من قبل السلطات العراقية، وهي ستستمر في متابعة الموضوع عبر السفارة اللبنانية في العراق للوصول إلى خواتيمه حيث سوف تعلن، حينئذ، عن كل حيثيات وشروط القرار، تسهيلا لأمور اللبنانيين الراغبين في زيارة العراق".