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بيضون أطلق المرحلة الأولى من مبادرة دعم طلاب الجامعات في بدلات النقل ومراد دعا الأحزاب السياسية إلى القيام بمبادرات مماثلة

3
MARCH
2023
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أعلن النائب الدكتور أشرف بيضون، في مؤتمر صحافي، عقده في منزله في مدينة بنت جبيل بعنوان: "أبناؤنا مستقبلنا... وتكاتفوا تربويا"، بمشاركة رئيس لجنة التربية والثقافة النائب حسين مراد، "تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة دعم طلاب الجامعات في موضوع بدلات النقل، في حضور أولياء أمور وطلاب وأساتذة وفاعليات بلدية واختيارية.

بيضون

وألقى بيضون كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم لنعلن المبادرة التربوية تحت مسمى "وتكافلوا تربويا"، التي تهدف إلى المساعدة في تأمين بدلات النقل لطلاب الجامعات المحتاجين، لا سيما أن الكثير منهم عزفوا عن الذهاب إلى جامعاتهم لأن كلفة النقل أصبحت باهظة وأكثر إيلاما من الأقساط المدرسية، ولا يستطيعون تأمينها، خصوصا أن تلك الجامعات بعيدة من أماكن سكنهم، واضطرهم الأمر إلى التسجيل فيها ندرة الجامعات الرسمية والخاصة في قضاء بنت جبيل، فكان أن تسجلوا في جامعات صور والنبطية وصيدا وبيروت".

أضاف: "في هذا الواقع التربوي المرير والمعقد، كان لا بد من هذه الخطوة لدعم الطلاب، بعد أن قمنا بمبادرات سابقة لدعم الكادر التعليمي والإداري ليستطيعوا الحضور إلى مراكز أعمالهم".

وتابع : "شملت المرحلة الأولى دعم 531 طالبا وطالبة في سبع قرى من القضاء. وفي المرحلة اللاحقة، سندعم 15 قرية، وسنستمر إلى أن ندعم كل القرى والبلدات ال36 في القضاء".

وشكر ل"المغتربين دعمهم المادي وكل من ساهم وسعى إلى إنجاح هذه المبادرة".

مراد

من جهته، شكر مراد ل"القيمين على هذه المبادرة جهدهم وللمغتربين دعمهم من دون مقابل"، وقال: "انتقلت هذه المبادرات من الجنوب إلى البقاع الغربي، وأتمنى أن تعم كل الوطن".

ودعا "كل الأحزاب السياسية إلى القيام بمبادرات مماثلة على مستوى كل الوطن"، مطالبا "الزملاء في مجلس النواب بالاجتماع على موضوع كهذا"، وقال: "أطلب من الحكومة أن تجتمع على بند واحد، فهو البند التربوي لوضع حد لهذا الملف الحساس من أجل أن يتمكن الطلاب من استكمال عامهم الدراسي، ولا يضيع هباء".

وتوجه إلى الأساتذة بالقول: "أعلم أن مطالبكم محقة، وأنكم مظلومون، لكن من الظلم أن تحملوا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي المسؤولية بالكامل، لأنه أيضا يعاني في مواجهة مجموعة من الوزراء".

وختم: "كل تلك الحلول ترقيعية، فالحل يكون بتثبيت سعر صرف الدولار الذي يشكل الحل الجذري لهذا الموضوع وحالا من الاستقرار".

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