وفي ليل الخميس، شب حريق كبير داخل غابات قريبة من المنازل، في بلدة بطرماز في منطقة الضنية شمالي لبنان، وامتدت النيران نتيجة سرعة الرياح، فيما ناشد الأهالي فرق الإطفاء للتدخل بعد اقتراب النيران من منازلهم.

وتسبب الحريق بحالات اختناق بين سكان المناطق المجاورة، تم إسعافها في المستشفيات القريبة من المنطقة.

وأكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "بعد جهود مضنية استمرت منذ ساعات الليل، تم إخماد حريق غابات بلدة بطرماز في قضاء الضنية".

وقال ياسين: "يتم الآن تبريد مكان الحريق والسيطرة عليه كي لا يشتعل مجددا، من قبل متطوعي مراكز الدفاع المدني في بلدات سير الضنية والسفيرة وبخعون الشمالية، بدعم من جهاز الطوارئ والإغاثة وفرق المستجيب الأول والأهالي".

ورأى الوزير أن "ما حصل جرس إنذار عن التغيرات المناخية، خصوصا أن الحرائق بدأت في أول مارس".

وتوقع شهود عيان في البلدة أن الحريق شب بعد قيام عائلات وشبان من بلدات مجاورة، بنزهة تحت الشجر، وترك نار مشتعلة نقلتها الرياح.

ويشهد لبنان حاليا رياحا جنوبية غربية حارة، بلغت سرعتها حوالي 90 كيلومترا في الساعة، ساعدت في انتشار الحريق.

تصريحات رئيس بلدية بطرماز الشيخ مصطفى قرة لموقع "سكاي نيوز عربية":

• قد يكون الحريق مفتعلا أو بفعل إشعال نار تركت في المكان من قبل شبان كانوا يتنزهون.

• بقي الحريق مشتعلا طوال الليل بسب الرياح التي تشهدها البلاد.

• تسبب الحريق بحالات اختناق لأفراد أجهزة الإغاثة، عولجت من قبل الفرق التي ساعدت على عمليات الإطفاء.

• تعتبر غابة بطرمار من أكبر غابات الصنوبر في الشمال عموما ومنطقة الضنية خصوصا.

• قضى الحريق على 5 كيلومترات مربعة من مساحة الغابة.

• الغابة حرج كبير تشكل أشجار الصنوبر 90 بالمئة منها، والمساحة المتبقية من أشجار السنديان والشربين المعمرة.

• الرياح عرقلت عملية إخماد الحريق الذي استمر حتى ساعات الفجر.

• الوضع حاليا بات تحت السيطرة، والأجهزة المختصة تعمل على تبريد الغابة.